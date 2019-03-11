فيديو مؤثر للحظة تجربة طفل لذراعه الإلكترونية للمرة الأولى

2019/03/11 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر للحظة تجربة طفل عمره 3 سنوات، لذراعه الصناعية للمرة الأولى.

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