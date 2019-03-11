الاتحاد الآسيوي يصدر عقوبات قاسية على الإمارات بسبب منتخب قطر

2019/03/11 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الإماراتي 150 ألف دولار على خلفية مخالفات ضد منتخب قطر في لقاء نصف نهائي كأس آسيا 2019 بين البلدين.

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