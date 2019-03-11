كراكاس تعول على افتتاح مكتب لشركة النفط الوطنية في موسكو خلال شهرين

2019/03/11 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح السفير الفنزويلي لدى روسيا، كارلوس رافايل فاريا تورتوسا، اليوم الاثنين، أن بلاده تعول على افتتاح مكتب شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي دي في إس إيه" في موسكو في غضون شهرين.

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