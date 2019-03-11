عبدالمهدي وروحاني يترأسان جلسة المباحثات المشتركة بحضور العديد من المسؤولين

2019/03/11 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني، اليوم الاثنين، جلسة المباحثات المشتركة بحضور العديد من المسؤولين والمستشارين.وذكر مكتب عبدالمهدي في بيان تلقته /SNG/،انه “اعرب عن ترحيبه برئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني والوفد المرافق الكبير له، وتطلعه في ان تسهم الزيارة بتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين ...

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