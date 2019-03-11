ارتفاع مخزونات الأعمال بالولايات المتحدة خلال ديسمبر

2019/03/11 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت مخزونات الأعمال في الولايات المتحدة بوتيرة توافقت مع توقعات المحللين خلال شهر ديسمبر الماضي.





وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع المخزونات الصناعية والتجارية بنسبة 0.6% خلال ديسمبر الماضي، مقابل استقرارها خلال الشهر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الأعمال بالولايات المتحدة سترتفع بنحو 0.6% خلال نفس الفترة.





وعلى أساس سنوي، صعدت مخزونات الأعمال الأمريكية بنسبة 4.8% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة عام 2017.





وسجل معدل المخزونات إلى البيع مستوى 1.38 مرة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ1.34 مرة في نفس الفترة من 2017.





وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.09% إلى 97.215.





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