عبد المهدي يتسلم طلباً من نينوى بشأن تقاعد قائد العمليات

2019/03/11 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قدم رئيس كتلة المشروع العربي عضو مجلس النواب احمد مدلول، اليوم الاثنين، طلباً الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن تقاعد قائد العمليات.وقال مدلول في رسالة وجهها الى عبد المهدي، تلقت /SNG/، نسخة منه، انه “تم تقديم طلب ترقية وتقاعد من اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى، الى جنابكم الكريم بصفتك القائد العام ...

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