الصين تعلن موعد شروق

2019/03/11 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، امس الأحد، أن مشروع "الشمس الاصطناعية" والذي كشفت عنه في نوفمبر الماضي، سيكون جاهزا مع نهاية العام الجاري.وفي نوفمبر الماضي، أعلن باحثون صينيون

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