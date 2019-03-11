برشلونة يحصن نجمه بنصف مليار يورو

2019/03/11 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برشلونة، تمديد عقد نجمه، رسميا، حتى عام 2024، ليحسم الجدل حول مستقبل اللاعب، الذي اشتكى كثيرا في الفترة الماضية من تأخر النادي في مفاتحته

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