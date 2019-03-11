سياسي إيراني: الأمن والاستقرار قيم مشتركة بين إيران والعراق والحفاظ عليه مسوؤلية الطرفين

2019/03/11 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الشاورودي، في اتصال هاتفي لنشرة إخبار "الغدير"، أن" امن طهران والعراق مشترك والحفاظ عليه من مسؤولية الطرفين لذلك طهران ترى في استقرار الأوضاع في العراق أمر لابد منه من اجل العمل المستقر وكذلكم الحال بالنسبة لبغداد".

وأضاف المحلل الإيراني، أن" العراق وبعد الانتصار على الإرهاب يحتاج إلى الدعم الدولي والإقليمي من اجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في أراضيه والمنطقة".

انتهى..م.ر

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