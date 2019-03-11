2019/03/11 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الاثنين، استحواذها على حصة في منطقة استكشاف في موزامبيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة قطرية تبرم صفقة ضخمة في دولة أفريقية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة قطرية تبرم صفقة ضخمة في دولة أفريقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).