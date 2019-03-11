قريبا... روسيا تطلق أقوى كاسحة جليد في العالم (فيديو)

2019/03/11 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لشركة "آتوم فلوت"، مصطفى كاشكا، إنه من المقرر أن يتم إطلاق كاسحة الجليد النووية "أركتيكا" من مشروع "22220" في مايو من عام 2020.

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