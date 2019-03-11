أمانة بغداد تعلن عن خطة بشأن الماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف المقبل

2019/03/11 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن خطتها بشأن الماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف المقبل بالعاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز”نسخة منه، إنه “تم انتاج 4 ملايين و200 الف متر مكعب من الماء الصافي الصالح للشرب يوميا لعموم الحدود البلدية لبغداد”.وبينت: “المباشرة في وقت سابق بتهيأة مجمعات وخزانات الماء بما […]

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