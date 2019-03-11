2019/03/11 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن ترحيبه برئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني والوفد المرافق الكبير له، وتطلعه في ان تسهم الزيارة بتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين في جميع المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ترأس عبد المهدي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي لروحاني: نتطلع الى تطوير العلاقات بين العراق وايران في جميع المجالات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي لروحاني: نتطلع الى تطوير العلاقات بين العراق وايران في جميع المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).