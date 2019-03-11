2019/03/11 | 18:19

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هذا ما سيناقشه الرئيس الايراني حسن روحاني خلال زيارته الى العراق – تقرير

زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق والتي تستمر ثلاثة أيام تناقش ملفات مهمة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية.

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