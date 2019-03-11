القاء القبض على احد قياديي داعش في الانبار

2019/03/11 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض على احد قياديي داعش بعد استدراجه واقناعه بالعودة من تركيا الى محافظة الانبار.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية انه :" بعملية نوعية اتسمت بالمهنية العالية ودقة المعلومة الاستخبارية والتخطيط السليم تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 28 من استدراج احد قياديي داعش الهاربين الى تركيا بعد اختراقه واقناعه بالعودة للبلاد وتلقي القبض عليه بعد دخوله الاراضي العراقية بساعات بكمين محكم نصب له في مدينة (عنه) بالأنبار.

وأضاف :" ان هذا الارهابي شارك بقيادة مجاميع قاتلت قواتنا الامنية في مناطق عنه وراوه وكذلك شارك بالقتال في سوريا، مبينا انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب وقد تم تسليمه لجهة الطلب.

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