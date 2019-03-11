وسائل اعلام تركية تؤكد صحة صورة نشرت للبغدادي داخل احدى المدرعات الامريكية

2019/03/11 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشف تقريرنشرته صحيفة يني شفق التركية ، الاثنين ، ان زعيم داعش ابو بكر البغدادي موجود حاليا لدى القوات الامريكية ، مؤكداً صحة صورة نشرت للبغدادي بحراسة امنية مشددة داخل احدى المدرعات الامريكية”.واضاف التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة / ان” الاستخبارات المركزية الامريكية هي من تشرف على مكان وجود […]

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