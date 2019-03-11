أبو الغيط يبعث برقية تعزية لرئيس الوزراء الأثيوبي في ضحايا الطائرة المنكوبة

2019/03/11 | 18:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بعث السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية برقية تعزية إلي أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي في ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الأثيوبيةالذي وقع يوم أمس الأحد.





وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن أبو الغيط أعرب عن تعازيه وخالص المواساة لحكومة وشعب أثيوبيا وأسر الضحايا وتضامنه معهم في هذا المصاب الأليم، كما قدم تعازيه للدول العربية والأجنبية الأخرى التي فقدت رعاياها جراء هذا الحادث.





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