دار الإفتاء تحارب الاحتكار بموشن جرافيك مترجم إلى لغة الإشارة

2019/03/11 | 18:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية حرَّمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله، واعتبرت التضييق على الناس، وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، غشًّا واعتداءً وإضرارًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.وأوضحت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة وترجم إلى لغة الإشارة، أن الشريعة الإسلامية قد منحت وليَّ الأمر ومؤسسات الدولة الحقَّ في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة؛ لكونه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس.وحذرت الدار في نهاية فيلم الرسوم المتحركة الناس جميعًا من أن يكون أحدًا منهم سببًا في تضييق معيشة الخلق حتى لا يدخل في زمرة المفسدين في الأرض، ويندرج تحت قول الله عز وجل: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا المِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾[هود: 85]، ووعيده صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ».

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