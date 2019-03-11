2019/03/11 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جددت سورية وروسيا ،الاثنين، مطالبتها قوات الاحتلال الأمريكية في منطقة التنف بإنهاء احتجاز المهجرين في مخيم الركبان.وطالبتا في بيان مشترك الجانب الأمريكي “بإخلاء المخيم فورا من المدنيين الأكثر معاناة أي المرضى والمسنين والنساء والأطفال كخطوة أولى ودليل على حسن الإرادة لبذل جهود مشتركة من قبل جميع الأطراف لحل مسألة المخيم”.وذكر البيان ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سورية وروسيا تجددان مطالبتها واشنطن بإنهاء احتجاز المهجرين في مخيم الركبان alansaar.

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