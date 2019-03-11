2019/03/11 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “إكسبريس” البريطانية ،الاثنين، عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وقالت الصحيفة ان “مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي كان بسبب المحادثات النووية السرية للغاية بين الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والحكومة السعودية”.وأضافت إن “خاشقجي” كاتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إكسبريس”: هذا السبب الرئيسي لمقتل خاشقجي alansaar.

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