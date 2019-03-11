طائرات النظام تفتك بإدلب.. انهيار وقف إطلاق النار بآخر معاقل المعارضة

2019/03/11 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسرع مصطفى للاختباء مع عائلته المكونة من خمسة أفراد في الملجأ المجهز أسفل منزله بعد تحذير مفاجئ للمراصد من تحليق طائرة حربية

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