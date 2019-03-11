الجيش المصري يعلن حصيلة كبيرة للقتلى بصفوف المسلحين في سيناء

2019/03/11 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش المصري إن 46 ممن وصفهم بالعناصر “الإرهابية الشديدة الخطورة” قتلوا في تبادل لإطلاق النار بمناطق شمال ووسط سيناء، مشيرا إلى

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