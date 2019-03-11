سولاري يودع لاعبي ريال مدريد

2019/03/11 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة … أكد برنامج “جوجونيس” الإسباني، أن سانتياجو سولاري قد ودع لاعبي ريال مدريد اليوم بعد مران الفريق الجماعي تمهيدًا لرحيله.وذكر البرنامج قبل قليل في خبر عاجل عن “توصل الإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس النادي لاتفاق مع زين الدين زيدان للعودة من جديد لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي”.ومن المتوقع أن […]

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