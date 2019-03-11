زين العراق تعتمد مركز خدمة جديد في الموصل

2019/03/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح مركز خدمة معتمد في الموصل – المجموعة الثقافية – مقابل جامع هيبة خاتون لتلبية احتياجات مشتركيها.

وقال مدير قسم المبيعات في زين العراق ليث العبيدي “تحظى الموصل باهتمامنا الخاص باعتبارها ثاني أكبر محافظات العراق ، ونحرص على اعادة الخدمات اليها ووقوفنا الى جانب أهلنا في المدينة هو جزء من مسؤوليتنا”.

وأضاف “نحن نعمل على تأمين متطلباتهم وتطوير قطاع الاتصالات بالمساهمة في تأهيل الشبكات والبنية التحتية وتوفير أحدث خدمات الاتصالات و بأفضل جودة خصوصا خدمات الجيل الثالث والإنترنت في المحافظة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في عودة الحياة الطبيعية للمحافظة، خاصةً وإن قطاع الاتصالات يعد من أبرز القطاعات الحيوية والأساسية التي ستساعد المجتمع المحلي على النهوض والعودة الى الحياة الطبيعية”.

وأاشار الى “إعادة افتتاح المراكز المعتمدة انطلاقاً من حرصنا على تسهيل حصول أهلها على بطاقات الشحن والخطوط ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع العالم» مضيفاً ان “هذا من ضمن سعينا الدؤوب إلى التواصل مع مشتركينا من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع في مختلف محافظات العراق لتقديم افضل الخدمات وتلبية احتياجات المشتركين.”.

وتندرج هذه الخطوة في سياق خطة هادفة لتوسيع مراكز خدمة المشتركين وتلبية متطلباتهم بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، ويمثل المركز امتداداً لسلسلة مراكز تطلقها زين العراق في مختلف أنحاء البلاد لتكون قريبة من مشتركيها.



يقدّم المركز لطلبتنا الاعزاء باقة خدمات تشمل بيع واستبدال الخطوط، وبطاقات الشحن وتسديد الفواتير إضافة للخدمات الاستشارية للمشتركين ضمن إطار متكامل بأسعار تنافسية وبسهولة تامة.

يذكر أن زين العراق هي إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العراق.



وهي تبحث باستمرار عن كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها وأبرزها التوثيق الالكتروني للبيانات.



كما تسعى الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كامل المحافظات في العراق من خلال مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمين الخدمة الأفضل والأسرع.

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