الحداد يؤكد ضرورة الإهتمام بتدريس اللغة الكردية في المدارس

2019/03/11 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الاثنين، على ضرورة الإهتمام بتدريس اللغة الكردية في المدارس، في إطار الدستور العراقي.

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