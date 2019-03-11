2019/03/11 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / زيدان يعتذر عن العودة مجددا لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم

11/03/2019 18:17:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / متابعة

كشف موقع "Football Italia"، الاثنين ، أن الفرنسي زين الدين زيدان، اعتذر عن العودة مجددا لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وبحسب الموقع، فإن فلورنتينو بيريز طلب من مسؤولي الفريق التواصل مع زيدان، لإقناعه بتدريب الريال، لكن هذا الأخير رفض العودة لقيادة الفريق الملكي.

وأشار الموقع إلى أن بيريز ومساعده أنخيل سانشيز، فضلا عدم التواصل بشكل مباشر مع صاحب 46 عاما، حتى لا يفسدا علاقتهما معه.

وأكد الموقع ذاته أن زيدان تلقى عرضا رسميا للإشراف على يوفنتوس انطلاقا من الموسم المقبل، خلفا لماسيميليانو أليغري، مشيرا إلى أن العرض المقدم يتضمن عقدا سيبقى بموجبه المدرب الفرنسي في تورينو حتى العام 2022.

وكانت تقارير إعلامية قد أوردت في وقت سابق، أن زيدان التقى مع مسؤولي يوفنتوس في تورينو، وناقشوا معه إمكانية تدريب "السيدة العجوز".

تجدر الإشارة إلى أن زيدان، لم يرتبط مع أي فريق، منذ استقالته من تدريب الريال نهاية الموسم الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / زيدان يعتذر عن العودة مجددا لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / زيدان يعتذر عن العودة مجددا لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).