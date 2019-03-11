تأييد السجن المشدد لـ9 ضباط لاتهامهم بقتل عائلة بالخطأ

2019/03/11 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة النقض المصرية طعن 9 من ضباط الشرطة وأيدت الحكم السابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لإدانتهم بقتل 4 من عائلة واحدة عن طريق الخطأ.

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