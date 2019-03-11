آخر لحظات الضحايا الروس في الطائرة الإثيوبية المنكوبة (فيديو)

2019/03/11 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية تويلدي جيبرميريام، وجود ثلاثة مواطنين روس، وآخرين من جنسيات أخرى بينهم 11 عربيا على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت جنوب شرقي أديس أبابا، صباح أمس الأحد.

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