2019/03/11 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض عليه منذ سنوات، من حالة ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، ما يصعب الوضع أكثر على النساء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط ظلام الحصار... نساء غزة يصنعن الأمل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط ظلام الحصار... نساء غزة يصنعن الأمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).