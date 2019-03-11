يحتفلون ببدء صيامهم الذي يستمر 19 يوماً.. من هم البهائيون ومن أين كانت بدايتهم ؟

2019/03/11 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة بدأ اتباع الديانة البهائية، في الثاني من اذار الجاري، الصيام الذي ينتهي في 21 اذار من كل عام على وفق التقويم البهائي، المؤلف من 19 شهرا وكل شهر مؤلف من 19 يوما.وبذلك يكون مجموع ايام السنة البهائية 361 يوما فيما تبقى الايام الاربعة او الخمسة زائدة وتسمى ايام الهاء، […]

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