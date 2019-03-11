صحيفة تكشف كواليس زيارة الأسد “السرية” إلى إيران: لم يكن أحدٌ يعلم أنه بشار!

2019/03/11 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت صحيفة “صبح نو” الايرانية المقربة من المرشد الاعلى علي خامنئي, الاثنين, كواليس مهمة عن زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى ايران في شباط الماضي, مؤكدة ان الزيارة كانت سرية جدا خوفا من تعرض الاسد لاغتيال.وقالت الصحيفة في تقرير تابعه “ناس” اليوم (11 اذار 2019), ان “زيارة الاسد الى طهران كانت […]

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