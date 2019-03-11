دبي تدشن كاميرات تقرأ السعادة في وجوه المتعاملين مع جهات حكومية

2019/03/11 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترصد هيئة الطرق والمواصلات في دبي مدى ارتياح وسعادة المتعاملين بمستوى جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها لهم، عبر كاميرات وزعتها في مراكز خدمة المتعاملين.

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