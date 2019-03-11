بالوثائق..سؤال برلماني الى عبدالمهدي بشأن موازنة 2014

2019/03/11 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت/موازين نيوز/ على وثائق، تتضمن توجيه سؤال برلماني الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بشأن اغلاق حسابات موازنة 2014.

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