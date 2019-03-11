2019/03/11 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ،الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وايران في مجالات مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور عبد المهدي وروحاني.. توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وايران ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور عبد المهدي وروحاني.. توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وايران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).