عبد المهدي وروحاني يفتتحان الملتقى الاقتصادي والتجاري لرجال الاعمال العراقيين والايرانيين

2019/03/11 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والرئيس الايراني حسن روحاني الملتقى الاقتصادي والتجاري لرجال الاعمال العراقيين والايرانيين.

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