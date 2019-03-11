العراق وايران يوقعان مذكرات تفاهم في أربعة مجالات

2019/03/11 | 19:44

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الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المكت الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين العراق وايران بينها مذكرة منح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الاعمال.

وقال المكتب في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني جرى في بغداد، مساء اليوم، وفي ختام جلسة المباحثات المشتركة تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم".

وأضاف المكتب، أن "المذكرات كانت بشأن مجالات النفط والتجارة والصحة والنقل لإنشاء سكك الحديد بين البصرة والشلامجة، اضافة الى مذكرة لمنح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين".

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