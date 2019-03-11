افتتاح محطة الخور الثانوية في البصرة بعد اعادة تأهيلها

2019/03/11 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب المهندس نشأت كاظم ياسين الكنعاني اليوم الاثنين محطة الخور الثانوية ٣٣ / ١١ ك .ف بعد اعادة تأهيلها واستبدال محولة القدرة الجديدة بدلا من المحولة المعطوبة والتي تبلغ سعتها ٣١.٥ mva من قبل كوادر قسم صيانة المحطات الثانوية التابع لفرع توزيع كهرباء شمال البصرة .واوضح الكنعاني […]

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