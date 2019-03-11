زيدان يستعد للعودة الى ريال مدريد

2019/03/11 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة … يستعد ريال مدريد للإعلان خلال ساعات قليلة، عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق، بعد الاستقرار على الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، نبأ عاجلا عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان “زيدان يعود لريال مدريد لخلافة سولاري”.وأضافت: “في مفاجأة كبيرة سيعود الفرنسي زيدان لتدريب الفريق الملكي، وسيقود مران الفريق […]

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