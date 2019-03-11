نائب عن سائرون يحدد موعد حسم استكمال الكابينة الوزارية

2019/03/11 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

أكد النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، الاثنين، أن جميع الكتل توصلت إلى قناعة بالاتفاق على أسماء جديدة لاستكمال التشكيلة الحكومية، مبيناً أن نهاية الأسبوع الحالي ستشهد حسم الكابينة الوزارية.

وقال الزيادي في تصريح تابعته "الاتجاه برس"، إن "التفاهمات بين الفتح وسائرون وصلت إلى مراحل متقدمة وقد تم وضع الأسس الرئيسية للمرشحين للوزارات المتبقية"، مشيراً إلى أن "أسماء المرشحين الجدد سوف ترسل إلى رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وأضاف، أن "حسم الوزارات المتبقية ستنتهي في نهاية الأسبوع الحالي من خلال التصويت على الأسماء الجديدة"، متابعاً أن "المشكلة الأساس كانت بالمرحلة السابقة هي وزارة الداخلية نتيجة لاصرار تحالف البناء على مرشح محدد، لكن الجميع وصل اليوم إلى قناعة بأهمية الاتفاق على أسماء جديدة بحال أردنا استكمال الكابينة الوزارية والذهاب إلى باقي الأمور".

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