2019/03/11 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مجلس محافظة البصرة،اليوم الاثنين، أن تكسرات سدة الحويزة الأخيرة باتت تهدد أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعية في المحافظة، فيما أكد أن مجلس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. مجلس المحافظة هناك 500 هكتار من الأراضي الزراعية مهددة بسبب تكسرات سدة الحويزة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. مجلس المحافظة هناك 500 هكتار من الأراضي الزراعية مهددة بسبب تكسرات سدة الحويزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).