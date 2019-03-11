العراق وايران يوقعان مذكرات تفاهم بأربعة مجالات

2019/03/11 | 19:48

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شفق نيوز/ جرت في بغداد مساء اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس جمهورية ايران حسن روحاني، وفي ختام جلسة المباحثات المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

وشملت مجالات النفط والتجارة والصحة والنقل لإنشاء سكك الحديد بين البصرة والشلامجة، ومذكرة لمنح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين .

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