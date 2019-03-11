الجملة العصبية:خمس إصابات بالرأس شهريا يشتبه بتعرضهم لعنف اسري

2019/03/11 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الاثنين، عن تلقيها شهريا خمس حالات إصابات بالرأس لأطفال ونساء من المشتبه تعرضهم لعنف اسري وتقديم الأهل أعذار أخرى عن الإصابة،.وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في كلمة له خلال ندوة مشتركة اقيمت في المستشفى بالتعاون مع الشرطة المجتمعية عن العنف ضد المرأة والطفل ان “المستشفى تتلقى مايقرب من […]

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