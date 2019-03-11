2019/03/11 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها بنحو 1.5% خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم تعليقات تستبعد إنهاء اتفاقية أوبك لخفض الإمدادات قبل يونيو المقبل إلى جانب تراجع نشاط التنقيب الأمريكي.





وتلقى الخام الدعم من الاستمرار في تنفيذ اتفاقية خفض إنتاج النفط من جانب منظمة أوبك وحلفائها بقياة روسيا، والتي تهدف لخفض 1.2 مليون برميل يومياً من أجل تشديد الأسواق وتعزيز الأسعار.





وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفاتح، أمس، بأنه من المبكر للغاية تعديل اتفاقية أوبك ومنتجي الخام من خارج المنظمة في أبريل، نقلاً عن وكالة رويترز.





ومن المقرر أن تلتقي منظمة الدول المصدرة للنفط في 17 و18 أبريل المقبل في فيننا مع اجتماع آخر في 25 و26 يونيو من أجل مناقشة سياسة مستويات الإنتاج.





وكانت بيانات شركة بيكر هيوز أظهرت قيام الشركات الأمريكية بإغلاق 9 منصات للتنقيب عن الخام في الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 4:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر مايو بأكثر من 1.5% ليصل إلى 66.73 دولار للبرميل.





وفي الوقت نفسه، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي بنسبة 1.5% مسجلاً 56.92 دولار للبرميل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. النفط يوسع مكاسبه لـ1.5% مع استبعاد إنهاء اتفاقية أوبك) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. النفط يوسع مكاسبه لـ1.5% مع استبعاد إنهاء اتفاقية أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).