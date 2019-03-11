تسلا تتراجع عن إغلاق معظم متاجرها وترفع أسعار سياراتها الكهربية

2019/03/11 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت "تسلا" رفع أسعار معظم سياراتها الكهربية، كما تراجعت عن خططها لإغلاق معظم متاجرها في جميع أنحاء العالم.





وكانت تسلا قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستغلق معظم متاجرها لخفض التكاليف، إلى جانب قرارت بخفض الأسعار.





وقالت الشركة في بيان لها اليوم إن سعر موديل "تسلا3" سيظل كما هو عند 35 ألف دولار، لكنها سترفع متوسط الأسعار بنسبة 3%على جميع الموديلات الأخرى.





وأضافت "تسلا أنها أغلقت 10% من متاجرها، لكن القليل منها سيظل مفتوحاً في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تجري الآن تقييم نسبة 20% أخرى من متاجرها من أجل إصدار قرار بشأنها.





ولم تحدد الشركة أي أرقام، لكنها قالت إنها ستغلق فقط نصف المتاجر التي كانت تعتزم القيام بها، مع العلم أنها لديها 378 من المتاجر ومراكز الخدمة حول العالم وحوالي 100 متجر في الولايات المتحدة.





وأشار البيان إلى أن المتاجر المتبقية قد يكون لديها عدد أقل من العمال لكن سيكون بها سيارات متاحة لاختبارات القيادة.





كما أعلنت الشركة أنها قامت بشراء شاحنات لنقل السيارات من إحدى شركات كاليفورنيا في صفقة تبلغ قيمتها نحو 14.2 مليون دولار في محاولة لزيادة قدرتها على نقل المركبات وتقليل وقت التسليم.





وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 1% إلى 287.19 دولار

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