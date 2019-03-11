الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يستقبل الشيخ انور احمد عجيل الياور

2019/03/11 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يستقبل الشيخ انور احمد عجيل الياوراستقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في مكتبه ببغداد الشيخ انور احمد عجيل الياور شيخ مشايخ شمر.وتم التباحث بتطورات الأوضاع في العراق وسبل توحيد كلمة العشائر الأصيلة من اجل دعم مشروع تحقيق الاستقرار في البلاد والإسهام في رفع المعاناة عن اهلنا بخطوات ملموسة ومدروسة.مؤكدين على دور القبيلة والمؤسسة العشائرية الأصيلة في تقويم الأوضاع وتصحيح مسارها الى الأفضل خصوصا اذا توفرت الإرادة وتكاتفت الجهود لذلك.المشروع الوطني العراقيالشيخ جمال الضاري‏

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