الرئيس العراقي يستقبل نظيره الإيراني ويؤكد على ان بناء وتطوير العلاقات مع إيران سيكون لصالح العراق والمنطقة عموماً

2019/03/11 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين 11-3-2019 ، نظيره الايراني حسن روحاني في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية :" ان الرئيسين العراقي والإيراني عقدا جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية وآفاق تطورها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية ومستجدات الحرب على عصابات داعش الارهابية.

وأضاف :" ان الرئيس العراقي اكد بان بناء علاقات متميزة مع إيران وتطويرها سيكون لصالح العراق والمنطقة عموما، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد التجارية والاقتصادية والبنى التحتية، معتبراً ان توقيع الاتفاقيات وانشاء مناطق تجارية وصناعية مشتركة سيترك تأثيرات ايجابية في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين ، مشيرا الى ان العراق لا ينسى دعم إيران له أيام مواجهة الاستبداد، ودورها الكبير في محاربة الارهاب، مبينا اننا لا نريد أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين القوى المتنافسة، ولا منطلقاً للاعتداء على جيراننا، منوها الى ان العراق بعد هزيمة تنظيم داعش يقف عند استحقاقين هما إعادة الإعمار والاستقرار السياسي.

من جانبه أكد الرئيس روحاني ان الهدف من هذه الزیارة هو تطویر مستوی العلاقات الثنائیة بین البلدین، موضحاً ان هناك امكانیات كبیرة تتمتع بها طهران وبغداد یمكن استثمارها لتوطید التعاون بینهما، معتبراً ان العلاقات بین الشعبین العراقي والايراني رصیدا یمكن توظیفه لتعمیق العلاقات في شتی المجالات.

واضاف ان ایران حكومةً وشعباً تتطلع إلى تعزيز الامن والاستقرار فی العراق وتحقيق التنمية فيه باعتباره دولة جارة وصديقة لبلدنا، مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية طالما وقفت وستقف الی جانب العراق في مختلف الظروف.

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