الملاكات الهندسية تعلن انجاز 75% من مشروع توسعة باب قبلة الامام الحسين

2019/03/11 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الملاكات الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المنفذة لمشروع توسعة ابواب العتبة الحسينية عن تقدم الاعمال العمرانية في باب قبلة الامام الحسين عليه السلام والتي وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 75%.وذكر الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة نقلا عن المهندس المشرف على المشروع سلام سعدون :" ان تواصل الكوادر العمل بمشروع توسعة باب القبلة، وقد تم اكمال الجزء الكونكريتي للباب ليصبح الان بعرض 10 امتار بعد ان كان 3 امتار ونصف حيث تمت المباشرة بالتوسعة من خارج الباب نزولا الى الداخل وقد وصلت نسبة الانجاز الى 75%".

وأضاف :" تمت المحافظة على الطراز الاسلامي من خلال استخدام الكاشي الكربلائي المعرق والمطعم بالذهب، وخط الآيات القرآنية الكريمة والزخارف الاسلامية".

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