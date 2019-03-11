تعرف على جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء

2019/03/11 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد مجلس النواب العراقي يوم غد الثلاثاء، جلسة نيابية، تتضمن مناقشة مشاريع قوانين.

واوضح المجلس في بيان ورد لشفق نيوز ان جدول الاعمال يتضمن تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية، اضافة الى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

كما تتضمن الجلسة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.





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