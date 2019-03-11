ريال مدريد وسيناريوهات تعيين المدرب الجديد

2019/03/11 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنيس معط اللهكان ريال مدريد هانئاً فائزاً ومتوّجاً طيلة المواسم الخمسة الماضية مع أنشيلوتي (صاحب العاشرة) ثم زيدان (صاحب الثلاثية الأوروبية التاريخية)، لكن الأخير اختار لأسباب غير واضحة التخلّي عن تدريب ريال مدريد والخلود للراحة لفترة من الزمن، ثم تبعه رئيس النادي فلورنتينو بيريز بقرار جريء ومصيري بتخليه عن الهداف التاريخي للنادي وأيقونته البرتغالي كريستيانو رونالدو.خروج زيدان ثم رحيل رونالدو أفقد ريال مدريد الكثير من الامتيازات فكانت النتائج سلبية ومتوقعة، إذ تأثرت حجرات الملابس بغياب زيدان صاحب العلاقة المميزة مع الجميع وتأثرت عروض المستطيل الأخضر بغياب رونالدو صاحب الأهداف الغزيرة.حاول الرئيس تفادي السقوط المدوّي بالتعاقد مع لوبيتيغي ثم سولاري لكنه لم يفلح ليدخل ريال مدريد دوامة من الشك وانعدام التوازن، ما أطلق العنان لبحر من التساؤلات عن المشروع الجديد لريال مدريد والذي سيبدأ من تعيين مدرب جديد قادر على إعادة الملوك إلى الطريق الصحيح.

تزعزعت أركان بطل أوروبا واختل التوازن الذي كان قائماً في الأعوام الأخيرة، إذ تخلى الفريق عن لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة بخسارته أمام أياكس أمستردام.

الخيبة الأوروبية جاءت بعد زلزال كتالوني ضرب ملعب سانتياغو برنابيو بهزيمتين في الكأس والدوري وارتد على قليل الحيلة حديث العهد بالتدريب سانتياغو سولاري.

حصيلة مفزعة أثارت غضب جماهير ريال مدريد التي لا تشبع من الانتصارات ولا ترضى لفريقها لعب أدوار ثانوية كغيرها من جماهير الأندية العظيمة، وهو ما عجّل ببدء الكلام عن مرحلة جديدة في ريال مدريد، بمدرب جديد ونجوم جدد.

من السابق لأوانه الحديث عن لاعبين جدد في ريال مدريد، فهؤلاء سيحددهم المدرب الجديد الذي تتساءل كل وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية عن هويته، لكن القائمة يبدو أنها انحصرت بين ثلاثي ارتبطت أسمائهم سابقاً بريال مدريد وهم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (كان مرشحاً دائماً لتدريب ريال مدريد) والبرتغالي جوزيه مورينيو (درّب ريال مدريد سابقاً) والفرنسي زين الدين زيدان (غني عن التعريف).دوافع التعاقد مع بوكيتينو

لطالما عبّر المدرّب الأرجنتيني عن احترامه الكبير لريال مدريد مؤكداً في مناسبات كثيرة أن تدريب النادي الملكي حلم لكل مدرب في العالم.

بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا سئل بوتشيتينو عن مستقبله ورد قائلاً دائماً أفكر في العودة للتدريب بإسبانيا.

الإعجاب متبادل بين المدرب الحالي لتوتنهام وإدارة ريال مدريد التي أكدت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية في وقت سابق رغبتها في التعاقد مع المدرب الشاب (47 عاماً).

لن يكون راتب بوتشيتينو عالياً فهو لا يملك ألقاباً وأمجاداً سابقة تجعله يرفع سقف الراتب الذي يعتبر نقطة حيوية في مشروع ريال مدريد الراغب في توفير سيولة كافية لتمويل الشكل الجديد لملعبه سانتياغو برنابيو.

بوتشيتينو يملك سجلاً ناصعاً في علاقاته مع اللاعبين، إذ لم نسجل له أية مشاكل خلال مسيرته التدريبية في إسبانيول ثم توتنهام.

أثبت بوتشيتينو قدرته على التصرف بشكل جيد جداً مع الرصيد البشري المتوفر لديه، كما نجح في اكتشاف العديد من المواهب وهو رجل غير متطلب جداً في سوق الانتقالات.

من الناحية الفنية نال المدرب الأرجنتيني اعجاب الملاحظين بسبب أسلوبه الذي يتميز بالتوازن و المرونة بين الهجوم والدفاع.

مورينيو غير مناسب للفترة الحالية

لا يشك عاقل في القدرات التدريبية للأسطورة جوزيه مورينيو صاحب الانجازات العظيمة في الدوريات التي خاض منافساتها، لكن، هل سيكون مناسباً لريال مدريد إعادة مورينيو بكل الجدل الذي رافق ولايته الأولى بين 2010 و2013 ؟نذكر هنا بعض العوامل التي قد لا تساعد على عودة مورينيو لريال مدريد:

لم ينجح المدرب البرتغالي في التتويج بدوري أبطال أوروبا رغم بلوغه نصف النهائي ثلاثة أعوم متتالية ورغم توفر نجوم كبار في الفريق.

الجميع يتذكر صافرات الاستهجان التي تلقاها مورينيو من جماهير ريال مدريد في أيامه الاخيرة مع الفريق.

علاقاته السيئة مع القائد الحالي سيرجيو راموس وسجله السيء في حجرات ملابس ريال مدريد.

ربما، أسلوبه الذي لا يروق لكثيرين بسبب ميله للتحفظ الدفاعي.

راتبه العالي وطلباته الفنية في سوق الانتقالات ستجعل الإدارة تفكر كثيراً قبل التعاقد معه.

لكن، مورينيو هو أحد أفضل المدربين في العالم قدرة على إحداث تغيير جذري في الأندية التي يشرف عليها بفضل شخصيته القوية وسجله المميز الذي يمنح الثقة للمحيطين به.

زيدان...اختيار جيد ولكن

يملك زين الدين زيدان كل المميزات التي تعبد طريق عودته إلى تدريب ريال مدريد، فهو اللاعب المحبوب والمدرب التاريخي الذي نال المجد من أطرافه خلال المواسم الثلاثة التي قضاها على رأس الإدارة الفنية للملوك.

يملك زيدان علاقة جيدة برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

يتميز زيدان بعلاقته الرائعة مع كل لاعبي ريال مدريد فهو واحد من القلائل الذي نجحوا في السيطرة على حجرات الملابس الملكية لثلاثة مواسم متتالية.

أسلوبه الممتع والمحبذ لدى جماهير سانتياغو برنابيو، إضافة إلى تأثيره التجاري على علامة ريال مدريد.

لكن، زيدان لن يقبل المهمة الجديدة القديمة في ريال مدريد دون أخذ ضمانات بتوفير أسماء قادرة على المنافسة بعد رحيل رونالدو وتراجع مستويات بعض اللاعبين كمودريتش وكاسيميرو وطوني كروس.

جماهير ريال مدريد ستحاسب زيدان وفي الأذهان ما حقّقه مع الفريق سابقاً وهذا ما يعني أن المهمة لن تكون سهلة.

بين بوتشيتينو ومورينيو وزيدان، يبحث ريال مدريد عن استعادة توازنه الضائع تحت قيادة سكولاري ومن قبله لوبيتيغي، لكن مهمة أي مدرب قادم لريال مدريد لن تكون سهلة لأن إعادة البناء ستكون مكلفة بالنظر إلى جنون أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات، إضافة إلى عوامل أخرى أولها وأهمها قواعد اللعب المالي النظيف ومشروع ملعب سانتياغو برنابيو.

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