توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وإيران

2019/03/11 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وقعت

الحكومتان العراقية والإيرانية، اليوم الاثنين، مذكرات تفاهم في عدة مجالات، بحضور

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال

المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن

“عددا من مذكرات التفاهم في مجالات النفط والتجارة والصحة والنقل لإنشاء سكك الحديد

بين البصرة والشلامجة، ومذكرة لمنح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين،

جرى توقيعها في بغداد، مساء اليوم، (بين العراق وايران)”.

وأضاف

البيان، أن توقيع تلك المذكرات جاء “في ختام جلسة المباحثات المشتركة بحضور رئيس

مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني”.

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